إسرائيل تقصف مناطق سورية بحجة وجود عناصر من حزب الله

قال خليل هملو مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إنّ هناك قصف إسرائيلي على تل أيوبا في القطاع الأوسط من محافظة القنيطرة بسوريا، موضحا أن إسرائيل عندما تقصف مواقع للجيش في القنيطرة أو باقي المناطق السورية تتحجج دائما بأن هذه الأماكن يتواجد فيها عناصر من حزب الله اللبناني أو من عناصر إيرانية.

وأضاف «هملو» خلال رسالة على الهواء أنّ تل أيوبا خالي من أي عناصر بعد انسحاب الجيش السوري منه، مشيرا إلى أنّ جميع المدنيين شاهدوا المكان المستهدف من قبل إسرائيل، إذ إنه خالي من الأسلحة والعناصر، بالتالي القصف الإسرائيلي غريب للغاية وبلا داعي.

وتابع: «جيش الاحتلال الإسرائيلي يتحشد من أسبوع على طول الشريط الحدودي في محافظة القنيطرة، لكن بسحب مصادر تواصلنا معها قالوا إن الجيش الإسرائيلي دخل ضمن الأراضي السورية بمسافة حوالي من 15 إلى 20 مترا، لكنهم عادوا بعد أن أطلقوا 3 قذائف، واحدة منهم قصفت تل أيوبا، والباقي في مناطق مفتوحة، بالتالي لا أحد يعلم المستهدف من القصف الإسرائيلي اليوم».