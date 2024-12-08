غدا.. "حقوق الإنسان شرقاً وغرباً" ندوة بالأعلي للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة وبأمانة الدكتور أشرف العزازي ندوة بعنوان "القوانين والحضارات وحقوق الإنسان شرقاً وغرباً "وذلك غدا الاثنين الموافق 9 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن الندوة عرض ومناقشة كتاب "القوانين والحضارات " تنظم الندوة لجنة الترجمة برئاسة الدكتور حسين حمودة بالتعاون مع لجنة ثقافة القانون والمواطنة برئاسة المستشار خالد القاضي.

يدير الندوة الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام ورئيس جامعة بني سويف الأسبق وعضو لجنة الثقافة القانونية والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الدكتورة رشا كمال السيد وكيل كلية اللغات والترجمة جامعة بدر وعضو لجنة الترجمة الدكتور هشام عبد العليم درويش رئيس قسم اللغة اليونانية بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو لجنة الترجمة .