ميدبنك يصدر تقريره الأول عن الاستدامة لعام 2023

أعلن ميدبنك عن إصدار تقريره الأول للاستدامة لعام 2023، الذي تم إعداده وفقًا لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) لعام 2021.

يتماشى التقرير مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDGs)، ومعايير مجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB) للبنوك التجارية، وتوصيات فريق العمل للإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD)، ومبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC).

رؤية متكاملة للاستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030

أكد التقرير أن رؤية ميدبنك للاستدامة تتناغم مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مع التركيز على دعم قطاع الطاقة وتعزيز الممارسات المستدامة.

وشدد التقرير على شمولية نهج البنك في الاستدامة، حيث يغطي إدارة البيئة، والمسؤولية المجتمعية، والحوكمة الفعالة، متجاوزًا مجرد تقليل الأثر البيئي ليشمل تحقيق النمو الاقتصادي، العدالة الاجتماعية، ورفاهية المجتمعات.

إنجازات 2023: دعم الاقتصاد والمجتمع

سلط التقرير الضوء على المحاور الأساسية لاستراتيجية البنك، التي تشمل:

الشمول المالي

ممارسات الأعمال المستدامة

دعم المجتمع

تنمية رأس المال البشري

المشروعات البيئية

كما كشف عن تمويل سبعة مشروعات بيئية بقيمة 855 مليون جنيه، شملت كفاءة الطاقة، إدارة النفايات، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة. بالإضافة إلى تمويل مشروعين كبيرين لتطوير البنية التحتية بقيمة 369 مليون جنيه.

مساهمات مجتمعية بارزة

في مجال المسؤولية المجتمعية، أوضح التقرير أن البنك نفّذ العديد من المبادرات بالتعاون مع مؤسسات بارزة مثل مؤسسة بهية، مؤسسة الأورمان، جمعية شبرا الخير، ومؤسسة كلنا مع بعض، مع تركيز خاص على قطاعي الصحة والتعليم لما لهما من أهمية في بناء وتنمية المجتمع.

تمكين الشباب والنساء

أكد التقرير مشاركة ميدبنك في ندوات تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وتقديم خدمات مصرفية مخصصة للشباب، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتمكين الشباب والنساء. تضمنت هذه الندوات جلسات قُدمت بواسطة فريق الشمول المالي بالبنك، ركزت على تطوير قدرات الشباب وإعدادهم لسوق العمل، مما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

رسالة ميدبنك المستقبلية

يعكس التقرير التزام ميدبنك بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، تعزيز الشمول المالي، وحماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030. ويؤكد البنك استمراره في دعم المشاريع البيئية والمجتمعية التي تسعى لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.