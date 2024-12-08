درس في " إدارة الممثل في الإخراج المسرحي" بمهرجان الكويت

أقيمت ورشة "إدارة الممثل في الإخراج المسرحي" للمخرج المسرحي والمدرب والأكاديمي د. فاضل الجاف في مسرح الشامية ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 24، والذي يقام خلال الفترة من 4 وحتى 12 ديسمبر الجاري.

و قال د. الجاف " ورشة إدارة الممثل في العملية الإخراجية هذه الورشة موجهه إلى المخرجين الشباب والمبتدئين الذين يهدفون أو يسعون إلى أن يصبحوا مخرجين أو يعملون كمخرجين، هذه الورشة تخصصية وداخلة ضمن فعاليات المهرجان"، لافتا أن مدة الورشة ثلاث أيام، حيث تدرب المشاركين على تقنيات الإخراج خصوصا في الحركة وخلق التشكيلات الحركية على المسرح. أما عن نواة الورشة وهي العمل على الحركة وعلى استخدام الجسد بطريقة صحيحة وفعالة مع استخدام الإيماءات الضرورية في التشكيل المسرحي، مبينا أن ذلك أهم جزئية في عناصر الورشة.

وأضاف د. الجاف بأن الورشة تحتوى على جانب نظري في شرح عملية الإخراجية، وصفات المخرج المحترف المتخصص في الإخراج، والعمل على السينوغرافيا وعلى الإضاءة وكذلك الأزياء، لكن العنصر الأساسي الذي نركز عليه في هذه الورشة هو عمل المخرج مع الممثل وهو أهم عنصر من عناصر الإخراج، ذلك لأن العناصر الأخرى بالنسبة للمخرج من الممكن أن يقوم بها أشخاص آخرون مثلا في السينوغرافيا ممكن أن ينفذها مصمم السينوغرافيا، والإنارة من الممكن أن يقوم مصمم الإضاءة، والأزياء مصمم الأزياء، وقال " المهمة الأساسية التي لا يستطيع أن يقوم بها شخص آخر غير المخرج نفسه هو وضع الحركة وتوزيع الممثلين وتوجهيهم في القيام بالحركات، وحركات المجاميع، ونحن ما نسميه التشكيل المسرحي، فالورشة كل أهدافها وآلية عملها ترتكز على هذا الجانب