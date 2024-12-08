حزب المؤتمر يوصي بضرورة مراجعة قانون العمل الموحد

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة العمل الثالثة من موضوعات برنامج الحزب التى بدئها بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بعنوان: "الطبقة المتوسطة رمانة ميزان المجتمع"، ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب.

وقدم مدخل الورشة وليد البكري سليم أمين الحزب ببني سويف وأمين المجالس المحلية بالحزب، وتضمنت الورشة ثلاث محاور رئيسية وهي:

1. الطبقة المتوسطة بين الثقافة و بناء المجتمع

2. الطبقة المتوسطة ومنظومة الاجور بين قطاعي العام والخاص

3. اهمية التبادل الوظيفي في حل ازمة المرور والإسكان

4. الطبقة المتوسطة بين الوظيفة و فرص الاستثمار

وأوصت الورشة، بضرورة مراجعة قانون العمل الموحد.. كما أوصت باطلاق مبادرة يتبناها حزب المؤتمر، للشباب بشأن دعم المشروعات المتناهية الصغر، ووضع آليات حول دعم الشباب بها من حيث التدريب والتثقيف والتأهيل حيث أن المشروعات متناهية الصغر تعد احد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة للطبقه المتوسطة والشباب.

شارك بالحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، واللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد عمران نائب رئيس الحزب، و عمرو علي مساعد رئيس الحزب، وعدد كبير من رموز ومشايخ القبائل العربية.