اليوم.. وزارة الثقافة تفتتح المسرح الصيفي بطور سيناء

تقيم وزارة الثقافة، في السادسة مساء اليوم الأحد، احتفالية فنية بمناسبة افتتاح المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يحيي الاحتفالية الفنان أحمد إبراهيم ويقدم خلالها باقة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية، كما تشارك بها الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. ياسر دراز، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقتي الطور التلقائية والفنون الشعبية (أطفال).

الاحتفالية تقام من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإدارة الفرق المركزية، والإدارة العامة للمهرجانات، ويأتي الافتتاح تحقيقا لمستهدفات وزارة الثقافة ومتطلبات التنمية الخاصة بالمحافظات الحدودية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير كافة التي أقيمت لرفع كفاءة المسرح، الذي سيشهد تقديم خدمات ثقافية وفنية وأدبية متميزة لأبناء سيناء خلال الفترة المقبلة.