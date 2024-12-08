"ترنيمة رجاء".. مطران إيبارشية أسيوط يترأس احتفال عيد الشموع بكنيسة العذراء

ترأس مساء أمس، الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الشموع، تحت شعار "ترنيمة رجاء" بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكاني، ببولاق ابوالعلا.

شارك في الاحتفال الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

وفي كلمته الروحية، تأمل الأنبا دانيال حول "الرجاء"، كما ألقى الأب مراد كلمة روحية قصيرة عن "معنى الاحتفال بعيد الشموع".

كذلك، شارك في الاحتفال كورال شباب "سانت لوتشيا"، بأبي قير، بالإسكندرية، بجانب كورال أطفال "التسبيح"، الذين قدموا عددًا من الترانيم الروحية المتنوعة.

واختتمت الأمسية بكلمة شكر من الأب فريد لجميع المشاركين، ثم صلى الجميع صلاة يوبيل الرجاء.