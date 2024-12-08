قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز من قواته عند الحدود الشمالية الإسرائيلية السورية، وذلك من خلال إرسال دبابات الكتيبة 77 من اللواء السابع إلى المنطقة العازلة على الحدود السورية بهدف منع أي محاولة لتجاوز الحدود وفقا لما جاء في بيان جيش الاحتلال.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال استعدعى الفرقة 98 وكذلك الحال لواءء الكوماندوز والمظليين إلى الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أنه كان هناك تقييم لأشغال جيش الاحتلال صباح اليوم، موضحة أن إذاعة جيش الاحتلال أكدت على رفع جاهزية الجيش في الجولان السوري المحتل، فضلا عن متابعة التطورات في سوريا.

وتابعت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقيادة الجبهة الشمالية سيقومون بعمليات هجومية في المنطقة الحدودية العازلة بزعم تعزيز الدفاعات الحدودية، مشيرة إلى أن إذاعة جيش الاحتلال أعلنت تعليق الدراسة في البلدات العربية في الجولان السوري وذلم في أعقاب تقييم الأوضاع في الجبهة الداخلية والقيادة الشمالية.

كاتب صحفي: على الأطراف الدولية التحرك لتجنب سوريا مزيد من المعاناة

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إنّ مهمة الأطراف الدولية الفاعلة تجاه ما يحدث في سوريا الآن هي مهمة أساسية، إذ إن الجميع كان يطالب بتنحي بشار الأسد، بالتالي اختفى من المشهد بالفعل، موضحا أن الأطراف الدولية الآن في محل اختبار حقيقي، كما أن روسيا اختارت عدم التصعيد، وإيران بدأت تنسحب من المشهد السوري وفي الإقليم بالكامل بعد موقفها من حماس وحزب الله.



الإرادة التركية محل اختبار الآن تجاه سوريا

وأضاف «أبو الهول»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية الكفوري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الإرادة التركية محل اختبار الآن تجاه الأحداث الفارقة في سوريا، معلقا: «كنا نعلم جميعا أن تركيا لها دور كبير جدا في تحريك المعارضة المسلحة وتسليحها، كما أنها كانت تتحجج بأن نظام بشار الأسد يرفض أي حوار وعمل ديموقراطي وأي مشاركة سياسية».



اختفاء بشار الأسد

وتابع: «الآن اختفى بشار الأسد وهناك رئيس وزراء سوري لديه استعداد للتعاون من أجل سوريا، لذا على الجميع أن يتحرك من أجل تجنب السوريين المزيد من المعاناة».