التلفزيون السوري الرسمي يدعو إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

دعا التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد، إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون السوري الرسمي، اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حيث عرض شاشة حمراء مكتوب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

وفي وقت سابق من اليوم، بث التلفزيون السوري بيانًا بشأن العمليات العسكرية، دعا فيه الشعب السوري إلى "الحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".

من جانبه، أكد رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، استعداده للتعاون مع أي حكومة يختارها الشعب السوري. وقال في كلمته المسجلة اليوم: "سنتعاون مع أي قيادة يختارها السوريون، حرصًا على الحفاظ على المرافق العامة للبلاد، وسنمد أيدينا للجميع لضمان استقرار المؤسسات والمرافق العامة".

وأضاف الجلالي أنه لا يعتزم مغادرة البلاد إلا إذا كان ذلك بطرق سلمية لضمان استمرارية عمل المؤسسات العامة ونشر الأمن بين المواطنين. كما دعا الشعب السوري إلى التفكير بعقلانية للمحافظة على وطنهم، وأبدى استعدادًا للتعاون مع المعارضة التي عرضت يدها، مؤكدًا أنه لن يتم التعرض لأي شخص ينتمي إلى الوطن السوري.