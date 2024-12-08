ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية تعلن جدول صلوات تسبيحة كيهك لعام 2024

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جدول صلوات تسبيحة كيهك لعام 2024، والذي يبدأ من الاثنين 9 ديسمبر ويستمر حتى عيد الميلاد المجيد في 7 يناير. 

وتشمل الصلوات إقامة التسابيح في عدد من الكنائس مثل المرقسية بالأزبكية والعذراء مريم في أماكن مختلفة، والأنبا بيشوي ، وسان أرساني، بالإضافة إلى مواقع أخرى.


 

تقام التسابيح في أوقات محددة، حيث تبدأ أغلبها من الساعة 1 صباحًا وحتى الصباح الباكر، مع تخصيص تسبيحات عشية في بعض الأيام ،و تختتم هذه الفترة الروحية بقداس عيد الميلاد يوم الاثنين 7 يناير في المرقسية بالأزبكية.


 

تسبيحة كيهك، المعروفة بروحانيتها وألحانها المميزة، هي استعداد روحي للاحتفال بميلاد السيد المسيح، حيث يتوافد الأقباط للمشاركة في سهرات التسبحة والترانيم التي تمجد العذراء مريم وتجسد السيد المسيح.

الأرثوذكسي الصباح الباكر القبطية الأرثوذكسية عام 2024 عيد الميلاد المجيد