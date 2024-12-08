الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 500 ألف شخص من شمال القطاع إلى مدينة غزة

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نزوح أكثر من 5500 شخص من شمال قطاع غزة إلى مدينة غزة، بعد أن حاصرت القوات الإسرائيلية ثلاث مدارس ومنازل مجاورة في بيت لاهيا، وأطلقت النار على النازحين الفارين إلى مدينة غزة على طريق صلاح الدين.



وجدد المكتب الأممي - بحسب بيان نشره مركز إعلام الأمم المتحدة - الدعوة إلى المرور الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة مع تفاقم المعاناة في جميع أنحاء القطاع، مشيرا إلى أن سكان محافظة شمال غزة يواصلون، بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي، الفرار من العنف المميت ويعانون من الحرمان في المناطق الواقعة إلى الجنوب.

وذكر أن أكثر من 12 عائلة نازحة من المناطق المحيطة بمستشفى كمال عدوان في شمال غزة وصلوا إلى مدينة غزة، مضيفا أنه منذ 28 نوفمبر، نزح حوالي 8000 شخص باتجاه مدينة غزة قادمين من مناطق في شمال القطاع.

وأشار إلى أن منظمات الإغاثة على الأرض تقدم للنازحين الجدد أي مساعدة متاحة.. وقال إنه مع حلول فصل الشتاء، يعيش حوالي 545 ألف شخص في غزة في مبانٍ متضررة وملاجئ مؤقتة؛ مما يؤكد الحاجة الملحة لضمان إدخال الآلاف من القماش المشمع ومواد الإصلاح بأمان إلى القطاع دون تأخير.

وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 50 شاحنة تابعة للصندوق تحمل بطانيات ومولدات وأدوية ومعدات جراحية عالقة على حدود غزة، وكثير منها عالقة منذ أكثر من 50 يوما.