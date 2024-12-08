تعلن آحاد صوم الميلاد رسائل روحية تمهد للاحتفال بالمسيح في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يمتد لستة آحاد، وكل أحد يحمل رسالة وموضوعًا خاصًا مرتبطًا بالإعداد الروحي لميلاد السيد المسيح.

هذه الآحاد تقدم لنا تأملات عميقة عن الخلاص، التجسد الإلهي، والبشارة بالخلاص.

تستعرض البوابة إليك تعريفًا بكل أحد من آحاد صوم الميلاد:

١-احد البشارة

يبدأ صوم الميلاد بالتأمل في إعلان الخلاص الإلهي من خلال بشارة الملاك لزكريا بولادة يوحنا المعمدان، الذي سيعد الطريق للمسيح.

٢- احد زيارة العذراء لإليصابات يتحدث هذا الأحد عن زيارة السيدة العذراء لإليصابات وكيف امتلأت إليصابات من الروح القدس عند سماعها سلام العذراء.

٣- أحد ميلاد يوحنا المعمدان

يركز هذا الأحد على ولادة يوحنا المعمدان، الذي كان نبي الله وصوت صارخ في البرية يعد الطريق للمسيح.

٤-أحد بشارة الملاك ليوسف النجار

يتحدث هذا الأحد عن إعلان الملاك ليوسف أن يأخذ العذراء مريم لأن الذي حبل به منها هو من الروح القدس.

٥- أحد دخول المسيح إلى العالم

في هذا الأحد تتأمل الكنيسة في قرب ميلاد السيد المسيح، وتجسد الكلمة ليحل في وسطنا.



٦- أحد نسب المسيح

يقرأ في هذا الأحد إنجيل أنساب السيد المسيح، الذي يوضح جذوره البشرية من نسل داود وإبراهيم، ويظهر تحقيق النبوات.

كل أحد من آحاد صوم الميلاد يهيئنا روحيًا للاحتفال بميلاد السيد المسيح.