محافظ المنوفية: ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم بأشمون

تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات ،مشيراً إلى أنه تم تحرير 113 محضر تمويني متنوع خلال اليوم الاحد لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم ضبط ما يزيد عن طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله حق بأشمون ، وكذا تحرير محضرين جنح تلا أحدهم ضد صاحب محل بقالة وأخر ضد صاحب محل مجمدات لحوم لعم الاعلان عن الاسعار للتربح بدون وجه ، بالإضافة إلى تحرير 78 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و35 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا من ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر غير صالحة للاستهلاك الادمي خلال حملة تفتيشية مكبرة بمحلات الجزاره والمطاعم بقرية ميت بره بالتنسيق التام مع مديرية الطب البيطري.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي

لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.