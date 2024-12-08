مصدر حكومي أردني: نتابع عن كثب التطورات المتسارعة في سوريا

أكد مصدر حكومي أردني، اليوم الاحد، أن الأردن يتابع عن كثب التطورات المتسارعة في سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار المصدر، إلى ضرورة استعادة فعالية مؤسسات الدولة السورية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المصدر، أن الجهود مستمرة على كافة المستويات لتعزيز حالة الأمن الإقليمي، مؤكدًا التزام الأردن بدعم كل المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

كما أشار المصدر إلى أهمية الحوار والتعاون الإقليمي لحل الأزمات الراهنة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.