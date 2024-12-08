التصريح بدفن جثث 4 طلاب لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة ههيا، اليوم الأحد، التصريح بدفن جثث 4 طلاب لقوا مصرعهم إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق الوصلة- كفر دبوس ، محافظة الشرقية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مامور مركز شرطة ههيا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي الجديدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين مما أسفر عن مصرع يوسف عصام عامر 18 سنة طالب وسعيد محمد سعيد 17 سنة طالب ومحمد مروان 17 سنة طالب ومصطفى شريف 15 سنة طالب وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ههيا.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث ونقل الجثامين لثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق كما تم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.