أحد "يوحنا المعمدان".. رمز للتوبة والاستعداد الروحي لمجيء المسيح

“يوحنا المعمدان” هو شخصية مركزية في الديانة المسيحية والإسلامية ففي المسيحية، يُعتبر يوحنا المعمدان نبيًا وشخصية مقدسة، حيث كان يعمّد الناس في نهر الأردن توبة من أجل مغفرة الخطايا. كان يوحنا يشير إلى مجيء المسيح، ويساعد في تحضير الشعب لمجيئه.

في الإسلام، يُعرف يوحنا المعمدان أيضًا باسم “يحيى”، وهو نبي من أنبياء الله. وُصف في القرآن الكريم كـ “حليمًا” و”زكيًا”، وكان له دور في دعوة الناس لعبادة الله وتوجيههم للطريق المستقيم. ويشير القرآن إلى أن يحيى كان نبيًا عفيفًا وورعًا، وورد ذكره في عدة سور، مثل سورة آل عمران وسورة مريم.

كان يوحنا المعمدان شخصية بارزة في التاريخ الديني، وقد تمت معموديته مع المسيح في نهر الأردن، وقد استشهد في وقت لاحق بسبب موقفه الديني والحق الذي نادى به.

الاحتفال بيوحنا المعمدان في الصوم الميلادي يختلف حسب التقليد المسيحي والطائفة. في العديد من الكنائس المسيحية، يتم الاحتفال بعيد ميلاد يوحنا المعمدان في 24 يونيو، وهو ما يُعرف بعيد “مولد يوحنا المعمدان”. ولكن، في بعض التقاليد المسيحية الشرقية، مثل الكنائس الأرثوذكسية، يتم إحياء ذكرى مولده في نفس اليوم الذي يُحتفل فيه بعيد ميلاد المسيح، أي 25 ديسمبر، في إطار الصوم الكبير.

في الصوم الميلادي:

في الكنيسة الكاثوليكية والعديد من الكنائس البروتستانتية، يُركز الاحتفال بعيد الميلاد على ميلاد يسوع المسيح. ولكن أيضًا في بعض الأحيان يُحتفل بيوحنا المعمدان كجزء من تقاليد التحضير لعيد الميلاد.

وفي الكنائس الأرثوذكسية، يمتد موسم الصوم الميلادي الذي يبدأ عادة في 15 نوفمبر ويستمر حتى 7 يناير (حسب التقويم اليولياني في الكنائس الشرقية)، ويشتمل على تذكارات وأعياد مرتبطة بشخصيات دينية مثل يوحنا المعمدان. عادةً ما يكون هذا الاحتفال بعيد ميلاده مرتبطًا بمسائل روحية وتوبة.

وبصفة عامة، يُعتبر يوحنا المعمدان رمزًا للتوبة والاستعداد الروحي لمجيء المسيح، ولذلك يَحظى اهتمامًا في فترة الصوم الميلادي التي تسبق الاحتفال بعيد الميلاد.