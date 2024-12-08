الجيش العراقي: الوضع على الحدود مع سوريا "تحت السيطرة ومؤمن بالكامل"

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم /الأحد/، أن الوضع على الحدود العراقية السورية تحت السيطرة.



وقال الناطق العسكري - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الحدود محصنة بشكل كبير، وهناك تواجد لقوات حرس الحدود العراقية، إضافة إلى تواجد وحدات الجيش والحشد الشعبي"، مشيرا إلى أنه "تم تعزيز الحدود بوحدات إضافية في حال الحاجة لها.. لكن الحدود محكمة ومحصنة بشكل كبير".

وأضاف أن ‏"الوضع على الحدود العراقية السورية جيد جدا وتحت سيطرة القطاعات العراقية البطلة وهي محكمة ومدعومة بالجهد الفني المتمثلة في الكاميرات الحرارية والأجهزة الفنية".

في سياق متصل، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم، أن الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل وهناك أربعة موانع.

وقال قائد قوات الحدود اللواء الركن خير الله عيسى - في تصريح - "نطمئن القيادات والمواطنين بأن الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل ولدينا 4 موانع (خنادق، سواتر ترابية، ومانع سلكي قنفذي، جدار كونكريتي بارتفاع 3 أمتار ونصف المتر )، مشيرا إلى أن "القوات بكامل الاستعداد والتأهب لأي احتمالات والحدود جميعها مراقبة بالكاميرات.