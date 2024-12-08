رئيس "جهاز مثلث ماسبيرو" تتابع أعمال تطوير حديقة الأزبكية

قامت المهندسة منى عبدالسلام، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومجرى العيون وممشى أهل مصر، بزيارة ميدانية موسعة لحديقة الأزبكية، لمتابعة أعمال رفع كفاءتها وتطويرها ضمن خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية.

تاتي الجولة تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها.

واستهدفت الجولة الوقوف على مراحل التطوير للحديقة الأساسية والمتمثلة في: إعادة تجديد البحيرة وإنشائها طبقاً لأحدث الأنظمة الكهروميكانيكية،وترميم الآثار الباقية مثل النافورة وإعادة تأهيل الأشجار القديمة وعمل التدعيمات اللازمة لها، بالإضافة إلى تأهيل المباني المطلة على الحديقة مثل مبني (نادي السلاح)، و (الفراغ الممهد المؤدي للمسارح التاريخية).

ووجهت عبدالسلام، خلال الزيارة بضرورة سرعة إنهاء الأعمال الجارية بالحديقة والاستعداد لافتتاحها واستمرار أعمال الصيانة للمزروعات والنباتات الموجودة بالحديقة، وسرعة إنهاء المنافذ الخاصة بنقل باعة الكتب الموجودين حول سور الأزبكية.

وفى السياق نفسه، تفقدت المهندسة منى عبدالسلام، ومسئولو الجهاز، مشروع الإسكان البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو وهو احد المشروعات التي استهدفتها الدولة لتطوير إحدى أكبر المناطق العشوائية "سابقا" في مصر، والعمل على رفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، والحد من الزحام في قلب القاهرة عن طريق إنشاء جراجات متعددة أسفل العمارات السكنية وساحات انتظار واسعة لخدمة المواطنين من ساكني مشروع الإسكان البديل والمناطق المحيطة بالمشروع لحين استكمال أعمال التطوير بالمثلث.

وخلال جولتها، تابعت رئيس الجهاز، أعمال الصيانة والنظافة للمشروع للوقوف على مدى التزام شركات الصيانة والنظافة العاملة بالمشروع ، ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة لجميع الأعمال الخاصة بالصيانة حرصاً على تحقيق المستوى الأمثل لراحة السكان.