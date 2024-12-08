كاتب صحفي: الأحداث السورية سريعة.. والمستقبل غامض

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن سوريا تفتح صفحة جديدة لا أحد يعرف ملامحها وإلى أي مدى سوف تأخذها الأيام القادمة، لافتا الى أن الجميع في حالة ترقب لما سيحدث جراء التغيرات المفاجئة وخروج الرئيس السوري بشار الأسد من البلاد بهذه الطريقة.

ولفت «أبو شامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن وتيرة الأحداث سريعة ومتلاحقة إذ إن بداية الأحداث كانت منذ 11 يوما فقط، كما أن نهاية نظام بشار الأسد بهذه السرعة "أمر غريب".

وأضاف، أن النظام السوري منذ ثورات الربيع العربي بعام 2011 يواجه مأزق الانقسامات الداخلية والحدود التي شهدت حالة من الارتباك الشديد بالداخل السوري، ما أدى إلى وجود قوى خارجية تمارس أو تشارك السيادة على الدولة الثورية على مدار 13 عام.

وتابع «أبو شامة»: «كل دول المنطقة في حالة تعقب شديد، العالم يتابع الموقف، وهناك حالة ارتباك في التعامل مع المشهد القادم الجديد بالداخل السوري»، مشيرا إلى أنه لا شك أن وصول فصائل المقاومة للإدارة الحكم في سوريا يعد أمر مثير للقلق خاصة أنها كانت في حالة صراع وقتال على مدار السنوات الماضية.