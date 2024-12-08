"جوجل" تطرح نموذجا جديدا للشركات يساهم فى صناعة الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل عبر مواقعها الرسمية عن طرح نموذج Veo الجديد للشركات مما يساهم فى صناعة الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي وفقا لما نشرتة مجلة “3dnews”.

حيث إن نموذج Veo يمكنه إنشاء مقاطع فيديو "عالية الجودة" بدقة 1080 بكسل من وبأنماط بصرية وسينمائية متنوعة ويتم إنشاء هذه المقاطع باستخدام الأوامر الصوتية أو الصور.

كما أشارت جوجل مؤخرا إلى أن عملاء خدمة Google Cloud واعتبارا من الأسبوع القادم سيتمكنون من الاستفادة من نموذج Imagen 3 المخصص لإنشاء الصور والذي يمكنه إنشاء وتعديل الصور بناء على أوامر نصية.

وتقول إن برمجيات Veo وImagen 3 ستوفر للمستخدمين حماية عالية للبيانات وصممت كي لا تستخدم لإنشاء مقاطع فيديو أو صور أو محتوى ضار ينتهك حقوق الطبع والنشر والمحتوى الذي يتم إنشاؤه عبر هذه البرمجيات سيحمل علامة SynthID التي تشير إلى أنه صمم بالذكاء الاصطناعي.