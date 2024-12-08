"القومي لذوي الإعاقة" يشارك بندوة "الوطنية للانتخابات" حول تعزيز الحقوق السياسية

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، في الندوة التثقيفية التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع المجلس، حول دور الهيئة والمجلس في تعزيز الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بدعوة كريمة من المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

واستعرضت الندوة التثقيفية دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، والتيسيرات المقدمة للمواطنين في ظل هذا الاستحقاق الدستوري؛ لاسيما المواطنين ذوي الإعاقة، وكذلك دور المجلس في رفع وعي المواطنين من ذوي الإعاقة بحقهم الدستوري في العمليات الإنتخابية، إلى جانب دور المجلس في تهيئة أماكن الإقتراع المختلفة بالتعاون مع الهيئة، وذلك بهدف تمكينهم من التعبير عن الرأي في مباشرة حقوقهم السياسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، وخلال الندوة تم الإجابة على مختلف الأسئلة المقدمة من الحضور والمشاركين، وتم إتاحة الندوة بلغة الإشارة من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم الدستورية كاملة.

وأوضحت "كريم" خلال كلمتها في الندوة التثقيفية، أن المجلس سيستكمل التعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات خلال الفترة المقبلة، لتأهيل الكوادر الشبابية من ذوي الإعاقة على الترشح في الإنتخابات النيابية وخوضها، وكيفية تمثيل ذوي الإعاقة وتقديم أوجه الحماية لهم، والعمل على تعزيز وعي الشباب والمواطنين من ذوي الإعاقة بأهمية الإدلاء بأصواتهم، ودور الهيئة الوطنية للإنتخابات في هذه العملية الإنتخابية، ومن لديه حق الإقتراع، وذلك بهدف تمكينهم من المشاركة الإيجابية في الانتخابات النيابية المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، لافته أن المجلس سيتعاون في ذلك أيضًا مع المدارس والجامعات والجمعيات، مؤكدة أن ذلك سيشمل كافة أنواع الإعاقات، كما سيتعاون المجلس مع الهيئة في تهيئة أماكن الإقتراع، وإتاحة العملية الإنتخابية المقبلة للإعاقات البصرية والسمعية والحركية، كما سيستكمل المجلس مبادرته "صوتك حقك" بالتعاون مع الوزارات المختلفة والمؤسسات والجهات المعنية في ذلك.

وأعربت "المشرف العام على المجلس"، عن فخرها بحجم المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، في ظل التيسيرات الكبيرة التي تم تقديمها إليهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وتهيئة اللجان لهم، داعية الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلسي النواب والشيوخ، واصفة مشاركتهم بأنها كتلة تصويتية كبيرة لا يستهان بها.