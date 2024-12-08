إحالة أوراق المتهم بقتل شاب في الشرقية للمفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية اليوم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة ووليد محمد مهدي وحازم بشير عبدالعال وسكرتارية سامي سمير وأحمد البنا إحالة أوراق شاب لفضيلة مفتي الديار مصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا وحددت جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم لاتهامه بقتل شابا لسرقته بمركز بلبيس.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم "عيسى م ع ع" 25 عاما للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل المجني عليه "أسامة عزيز" لسرقته بمركز بلبيس.

حيث أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتله تسهيلا لسرقته وتنفيذا لمآربه وأعد لذلك الغرض أداة (سلك) ودلف إلى غرفة نومه مستغلا استغراقه في النوم وشد على حلقه بالأداة التي أعدها سلفا إلا أن المجني عليه قاومه فاستل سلاحا أبيض (سكين) وسدد له عدة طعنات استقرت بصدره وظهره فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن جناية المتهم ارتبطت بأنه في رابطة زمنية واحدة سرق مبلغ مالي وأتلف مسجل فيديو رقمي واستولى بغير حق على سيارة مملوكة للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات