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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

افتتاح أولى فعاليات "ليلة رقص معاصر" بمكتبة الإسكندرية

ليلة رقص معاصر
ليلة رقص معاصر
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افتتحت أولى فعاليات "ليلة رقص معاصر" في دورتها الثامنة بمكتبة الإسكندرية، بعد أن اختتمت فعالياتها بالقاهرة مساء الجمعة الماضي. 

وتمتد العروض حتى السابعة مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية.

وتقدم "ليلة رقص معاصر" بمدينة الإسكندرية برنامج عروض الاقامات الفنية ، و هم ٥ عروض رقص نتاج اقامة فنية لمصممي حركة من مصر و من خارجها، بالإضافة إلى فيلمين رقص قصيرين. وتضمنت عروض اليوم الأول 3 عروض بعنوان "هذيان مؤقت، و ريترو " من تصميم و اداء أحمد غريب من مصر ، و "صور" من تصميم مايكل كاستالان و مود بوكينماير من فرنسا، بالإضافة إلى الفيلمين المصريين " قدر " من إخراج نور قورة، و " الحياة باللون الأسود" من إخراج فاطمة محمد " قطقوطة".

أما برنامج عروض اليوم  فيتضمن عروض " دراسة في الصمود" من إخراج توماسو بيترولو من المملكة المتحدة، وعرض " ما بين" من إخراج تشون تشان من ألمانيا، و "يقظة" من اداء و إخراج مؤمن نبيل من مصر.

يذكر أن ليلة رقص معاصر انطلقت فعالياتها بالقاهرة ٢٦ نوفمبر الماضي، و تختتم في ١٢ ديسمبر الجاري بمحافظة المنيا.

ليلة رقص معاصر عروض الاقامات الفنية مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية الحياة باللون الأسود