زيارة استثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان

قررت وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بـ" اليوم العالمى لحقوق الإنسان"بمنح زيارة إستثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل والذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

جاء ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات خلال الفترة من يوم 10/12/2024 حتى 31/12/2024 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

كما يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .