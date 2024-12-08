"شهر كيهك" فرصة للمؤمنين للتأمل في معاني الميلاد والاستعداد الروحي له

يعتبر شهر كيهك هو الشهر الرابع في السنة القبطية و واحدًا من أشهر السنة المميزة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لما يحمله من طابع روحاني وطقسي خاص يربط بين السماء والأرض من خلال الاستعداد لميلاد السيد المسيح.



الطقس في شهر كيهك

١- التسبحة الكيهكية :

تعرف التسبحة في هذا الشهر بـ"التسبحة الكيهكية" أو "سبعة وأربعة" لأنها تتكون من 7 ثيؤطوكيات (تأملات خاصة بالسيدة العذراء) و4 هوسات (تسابيح كتابية).

كلمات التسبحة تركز على تمجيد العذراء مريم كمثال الطهارة والقداسة، وتمجيد تجسد السيد المسيح لخلاص البشرية.

و يضاف إلى الطقس طابع من الفرح السماوي والترانيم الطويلة المليئة بالمعاني اللاهوتية.

٢- السهرات الروحية :

يُقام في هذا الشهر صلاة التسبحة ليلاً، والتي قد تمتد لعدة ساعات، حيث تُعتبر فرصة للمؤمنين للتأمل في معاني الميلاد والاستعداد الروحي له ،و تختتم السهرة دائمًا بصلاة القداس الإلهي.

٣- الألحان :

تستخدم ألحان طويلة ومفرحة تركز على انتظار ميلاد المسيح، مثل لحن "الهوس الكيهكي".

الطقس يحمل طابعًا من الفرح والاحتفال على الرغم من أنه ضمن فترة صوم الميلاد.

الأناجيل اليومية :

قراءات الأحد خلال الشهر تركز على البشارة لميلاد المسيح من بشارة الملاك لزكريا الكاهن، إلى زيارة العذراء لإليصابات، إلى ميلاد يوحنا المعمدان، ثم بشارة الملاك للعذراء.

الارتباط الروحي لمريم العذراء :

يعرف كيهك بـ"شهر العذراء"، حيث تكرم السيدة مريم بشكل خاص لأنها الفتاه التي أتى من خلالها المسيح .

وتخصص الثيؤطوكيات لتمجيد العذراء ودورها في الخلاص ،وهذا الشهر يمثل نوعًا من "النهضة الروحية"، حيث تتكثف الصلوات والتسابيح، وتكون الكنيسة ممتلئة بالمؤمنين، خاصة في ليالي الجمعة والسبت.



في الأزمنة القديمة، شهر كيهك لم يكن مميزًا كما هو الحال الآن؛ كان يُعتبر جزءًا من السنة القبطية العادية ، ولكن مع تطور الطقس الكنسي، وظهور ترانيم خاصة للعذراء مريم ، بالإضافة إلى ازدياد التركيز على الاستعداد لعيد الميلاد، بدأ شهر كيهك يبرز كزمن روحي مميز.

النهضة الروحية والطقسية التي شهدتها الكنيسة في العصور الوسطى ساهمت في إبراز الطابع الاحتفالي والروحاني لهذا الشهر.



رسالة شهر كيهك

الاستعداد الداخلي : يقدم شهر كيهك فرصة فريدة للمؤمنين للتوبة وتنقية النفس استعدادًا لميلاد السيد المسيح في القلب.

الفرح السماوي: ألحان وتسابيح كيهك تزرع فرحًا روحيًا بالاحتفال بالمسيح.