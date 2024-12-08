محافظ الغربية: الرصف والتطوير يجري على قدم وساق في جميع الأحياء والمدن

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بأن المحافظة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق بمراكزها ومدنها، وذلك ضمن جهودها لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التنقل. وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال الرصف النهائية للطبقة السطحية في طريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي إلى مستشفى الشرطة، مشيرًا إلى أهمية هذا المحور الحيوي في تسهيل حركة المرور وخدمة المواطنين.

كما أوضح أن فرق العمل تعمل بوتيرة سريعة على تمهيد شبكة الطرق في نطاق مركزي طنطا والسنطة، إلى جانب استمرار أعمال التدبيش بمحور طريق محلة منوف، بمركز طنطا، مؤكدا أن المشروع يمثل نقلة نوعية للبنية التحتية، ويعد إضافة مهمة لتحسين خدمات النقل وحركة المرور بالمحافظة. وأوضح أن المحور الجديد سيُساهم بشكل كبير في تقليل الحوادث المرورية المتكررة التي شهدتها المنطقة سابقًا، فضلاً عن تخفيف المعاناة عن المارة وقائدي السيارات، والحد من الاختناقات المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال الجارية بالكورنيش الجديد على ترعة القاصد، الذي يمتد من كوبري قحافة إلى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم، تُعد امتدادًا لخطة تطوير شاملة على جانبي ترعة القاصد. وأضاف أن هذا المشروع سيغير ملامح المنطقة بالكامل، مما يجعلها متنفسًا طبيعيًا للأهالي وزوار المحافظة، بالإضافة إلى تعزيز الربط بين القرى والمناطق الحيوية بمدينة طنطا، مثل منطقة التلفزيون ومجمع الكليات.

وشدد المحافظ على أن تطوير الطرق لا يقتصر فقط على تعزيز البنية التحتية، بل يسهم أيضًا في تحسين الخدمات العامة، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز المظهر الحضاري، مؤكدا على ان المحافظة تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة المواطن.