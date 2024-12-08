أوكرانيا: مقتل وإصابة 10 أشخاص في غارات روسية على دونيتسك وخيرسون خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني فاديم فيلاشكين اليوم /الأحد/ مقتل مدنيين اثنين وإصابة شخص آخر بجروح جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.



وقال فيلاشكين - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إن الروس قتلوا أمس اثنين من سكان دونيتسك بالتحديد في بلدة (داتشني)، كما أصيب شخص آخر".

وأشار المسئول الأوكراني إلى أن 2894 شخصًا لقوا حتفهم بينما أُصيب 6498 آخرون في الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الشاملة في فبراير 2022 بينما لا تشمل هذه البيانات عدد الضحايا في بلدتي "ماريوبول" و"فولنوفاخا".

وفي السياق ذاته.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين، أن 7 أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء غارات شنتها القوات الروسية على الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بروكودين - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "في الساعات الـ 24 الماضية، استهدفت نيران الجيش الروسي والغارات الجوية بلدات أنتونيفكا وسادوف وبريدنيبروفسك وكوميشاني وبيلوزيركا وتومينا بالكا وستانيسلاف وتومارين وأوسوكوريفكا وخيرسون؛ ما أسفر عن إصابة سبعة مدنيين بجروح متفاوتة".

وأضاف المسئول الأوكراني أن القوات الروسية قصفت البنية التحتية الحيوية والاجتماعية والمناطق السكنية في هذه المناطق، كما ألحقت الهجمات أضرارًا بسبعة منازل خاصة.