فيديو صادم.. لحظة انهيار عقار سكني بمصر القديمة

انهار عقار سكني مكون من خمسة طوابق في منطقة مصر القديمة، في حادث مروع لم يسفر عن خسائر بشرية حتى الآن، فيما يجري حصر الخسائر المادية.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود مؤشرات على سقوط عقار في المنطقة.

وعليه، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى الموقع مصحوبة بعدد من سيارات الإسعاف، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة حتى انهيار العقار.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن العقار تعرض لتصدع مما أدى إلى انهياره الكامل.

تم إخلاء السكان فوراً خوفًا من انهيار المبنى بالكامل، حيث أخلت الأهالي العقار بعد تساقط أجزاء كبيرة منه. وفي صباح اليوم التالي، انهار العقار تمامًا دون أن يسجل أي إصابات أو وفيات بين سكانه.

وقد طلبت النيابة العامة الاستماع إلى أقوال سكان العقار من مالكي الشقق السكنية، بالإضافة إلى حضور صاحب العقار للاستماع إلى أقواله. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقلت الحماية المدنية إلى الموقع لرفع الأنقاض، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.

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