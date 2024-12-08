رويترز: اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن "رويترز" باقتحام السفارة الإيرانية في دمشق.

وانتشرت مقاطع مصورة من داخل السفارة الإيرانية في دمشق، تظهر الدمار الناتج عن الدخول

إليها، حيث بدا الزجاج المكسر والأوراق المتطايرة.

من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفض بلاده القاطع لأي محاولات للنيل من وحدة واستقرار سوريا، في ظل التصعيد والمعارك المستمرة هناك، مشدداً على استعداد إيران لتقديم جميع أشكال الدعم لسوريا.

كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية وقوفها إلى جانب الحكومة السورية، حيث صرح المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي قبل أيام، بأن وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين سيستمر بناءً على طلب دمشق.

في السياق ذاته، اعتبر بقائي أن إسرائيل هي المستفيد الرئيسي من حالة انعدام الأمن في سوريا والمنطقة.

من جهة أخرى، أكد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، على اتفاق طهران وأنقرة بضرورة ألا تصبح سوريا ملاذاً للجماعات الإرهابية.

كما اتهم "المنظمات الإرهابية" في سوريا بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما نفاه نظيره التركي، وأكد على أن الوضع المتفاقم في سوريا سيؤثر على جميع دول المنطقة.