مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة السيسي إلى الدنمارك فرصة لتبادل وجهات النظر

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك تعد فرصة لتبادل وجهات النظر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن توقيع الرئيس السيسي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك يؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بمستوى العلاقات بحيث تكون شاملة.

وتابع: "الرئيس السيسي يرد زيارات لمسؤولي هذه الدول التي يقوم بجولة فيها في أوروبا في الوقت الحالي، كما أنها فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها عدة بلدان في المنطقة، وحالة التوتر والاضطراب التي تعيشها المنطقة".

وأكمل: "كما يؤكد ذلك ثوابت السياسة الخارجية ومواقف مصر حيال كافة هذه الأزمات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا ذات الطابع الدولي، وليس فقط الطابع الإقليمي".