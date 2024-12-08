التليفزيون السوري يعلن سقوط نظام بشار الأسد

أعلن التليفزيون السوري، اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.

ودعوا جميع المعارضين والمواطنين إلى حماية مؤسسات "الدولة السورية الحرة"، مؤكدين في ختام البيان: "عاشت سوريا حرة لجميع السوريين".

تمكنت الفصائل المعارضة من السيطرة على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، كما بسطت سيطرتها الكاملة على محافظة إدلب في شمال غرب البلاد. وفي يوم الخميس، طردت الفصائل قوات النظام من محافظة حماة وسط سوريا بعد اشتباكات عنيفة.

وفي مساء الجمعة الماضي، سيطرت فصائل المعارضة على مركز محافظة درعا، الواقعة على الحدود الأردنية، بعد مواجهات مع قوات النظام في المنطقة، التي كانت نقطة انطلاق للانتفاضة الشعبية ضد النظام في عام 2011.

وفي يوم السبت الماضي، تمكنت مجموعات معارضة محلية من السيطرة على مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، ومن ثم على محافظة حمص، قبل أن تدخل العاصمة دمشق في فجر الأحد.

وتزامن هذا مع عملية "فجر الحرية" التي أطلقها الجيش الوطني السوري في بداية ديسمبر الجاري، بهدف منع إنشاء ممر إرهابي بين تل رفعت في محافظة حلب وشمال شرق سوريا، حيث نجحت العملية في تحرير تل رفعت من عناصر تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي".