اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه نيابة عن "المالية"

أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين لأذون خزانة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، بإجمالي قيمة 65 مليار جنيه. يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتستهدف وزارة المالية خلال ديسمبر الجاري إصدار 33 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه، منها 20 عطاءً لأذون بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات بقيمة 81 مليار جنيه. تأتي هذه الإصدارات ضمن خطة الوزارة لتسديد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل الطروحات خلال شهر ديسمبر:

5 عطاءات لأذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 190 مليار جنيه.

5 عطاءات لأذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه.

5 عطاءات لأذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 135 مليار جنيه.

5 عطاءات لأذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 160 مليار جنيه.

أما بالنسبة للسندات، فمن المخطط طرح:

3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه.

عطاءين لسندات متغيرة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.

5 عطاءات سندات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه.

3 عطاءات لسندات متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم الطرح عبر 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم تداول أدوات الدين وزيادة السيولة بالسوق.