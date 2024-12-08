إعلام إسرائيلي: وزير الشتات يدعو لاحتلال قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي"، اليوم الأحد، أن وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الاسرائيلي "عَميحاي شيكلي" من حزب الليكود، يدعو لاحتلال قمة جبل الشيخ في الأراضي السورية.

في منشور له على منصة "إكس"، اعتبر شيكلي أن "الأحداث في سورية لا يمكن اعتبارها سببًا للفرح. ورغم أن هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع يحاولون تصوير أنفسهم كقوة جديدة، إلا أن الواقع يشير إلى أن غالبية الأراضي السورية باتت تحت سيطرة جماعات منشقة عن القاعدة وداعش".

وأضاف أن "الأخبار الإيجابية تكمن في تعزيز قوة الأكراد وزيادة سيطرتهم في شمال شرق البلاد. ويجب على إسرائيل استعادة سيطرتها على قمة جبل الشيخ وتأسيس خط دفاعي جديد يستند إلى خط وقف إطلاق النار لعام 1974، مع منع السماح للجهاديين بالاستقرار قرب مستوطناتنا في هضبة الجولان المحتلة".

من جانبه، أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، على أهمية تشكيل تحالف إقليمي قوي مع السعودية ودول اتفاقيات أبراهام لمواجهة انعدام الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن المحور الإيراني قد ضعف بشكل كبير، موضحًا أن إسرائيل يجب أن تسعى إلى تحقيق إنجاز سياسي شامل يساعدها في مناطق غزة والضفة الغربية.

أما عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، فقد دعا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات حاسمة وعاجلة، محذرًا من أن أي تأجيل يشكل تهديدًا لأمن إسرائيل. وأضاف أن "التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى زيادة إيران في تخصيب اليورانيوم واقترابها من امتلاك سلاح نووي، يجب أن يكون بمثابة تحذير للمجتمع الدولي، ولصناع القرار في إسرائيل بشكل خاص".