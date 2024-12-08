حسين الجسمي يشارك بمسيرة الاتحاد بالوثبة في أبو ظبي "صور"

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي لوحتين فنيتين عن الوحدة الوطنية الإماراتية، مبرزًا روح التضامن والتلاحم بين القيادة والشعب، وذلك في احتفالية "مسيرة الاتحاد" التي نظمها ديوان الرئاسة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وضيوف دولة الإمارات وبمشاركة أبناء القبائل من مختلف ربوع الوطن، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد لعام 2024.

وشهدت اللوحة الأولى بعنوان "إلى حضرة" اعتزاز شعب الإمارات وقبائله بقوة تلاحمهم وترابط نسيجهم الوطني بقائد مسيرة الاتحاد، وقال الجسمي في كلمات اللوحة الغنائية التي كتبها الشاعر حميد سعيد النيادي، ولحنها محمد الأحمد، ووزعها فهد سواح، مع مكساج وماستر علي الأمير:

إلى حضرة سموٍّ في علوٍّ مثل نجم سهيل

شبيه الشامخات الراسخات وساميات الجاه

إلى القايد إلى محمد بن زايد مَنار الجيل

يغني المجد ويمجِّد ويتردد صدى معناه.

وقدم حسين الجسمي اللوحة الثانية بعنوان "يا دارنا"، مرتديا ثوب تراث الإمارات وقال فيها معبرا عن قوة الاتحاد وصلابة الإرادة للشعب:

يا دارنا يا دارنا

يا دار عالين المقام اهل الفخر

هذي الامارات ولها

نرخص بالأرواح ولها نسوم العمر

هذا وقد شارك في مسيرة الاتحاد حشد من القبائل يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها، وقدم أبناء الإمارات لوحات من أهازيجهم الشعبية والتراثية الأصيلة المتنوعة التي عبرت عن أصالتهم وتاريخهم العريق.