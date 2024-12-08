الكنيسة القبطية تحيي ذكري رحيل البابا بطرس "خاتم الشهداء"

تحيي الكنيسة القبطية اليوم الأحد، ذكرى رحيل البابا بطرس خاتم الشهداء ، كان البطريرك السابع عشر اشتهر بكونه بابا السلام والشهيد العظيم في تاريخ الكنيسة.



ولد في أواخر القرن الثالث الميلادي، في مدينة الإسكندرية ،ونشأ في بيت مسيحي وتعلّم علوم الكتاب المقدس واللاهوت ،و تولى الكرسي المرقسي في عام 300 م خلفًا للبابا ثاؤناس.

كان معروفًا بحكمته ورعايته لشعبه، خاصةً أثناء فترة الاضطهادات الرومانية ضد المسيحيين في عهد الإمبراطور دقلديانوس.

دافع عن الإيمان المسيحي ضد البدع والهرطقات،وعمل على تنظيم قوانين الكنيسة وتثبيت الإيمان الأرثوذكسي.



خلال اضطهاد الإمبراطور مكسيميانوس، ألقي القبض على البابا بطرس بسبب تمسّكه بالإيمان المسيحي ، رفض إنكار المسيح وواجه الموت بشجاعة وإيمان.

رحل وأطلق عليه لقب "خاتم الشهداء" لأنه كان آخر الشهداء في عصر الاضطهاد الروماني ،و دفن جسده في الإسكندرية، وتُعتبر كنيسته مكانًا مميزًا للصلاة والتبرك.