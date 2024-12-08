ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية تحيي ذكري رحيل البابا بطرس "خاتم الشهداء"

البابا بطرس
البابا بطرس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحيي الكنيسة القبطية اليوم الأحد، ذكرى رحيل البابا بطرس خاتم الشهداء ، كان البطريرك السابع عشر اشتهر بكونه بابا السلام والشهيد العظيم في تاريخ الكنيسة.


ولد في أواخر القرن الثالث الميلادي، في مدينة الإسكندرية ،ونشأ في بيت مسيحي وتعلّم علوم الكتاب المقدس واللاهوت ،و تولى الكرسي المرقسي في عام 300 م خلفًا للبابا ثاؤناس.

 

كان معروفًا بحكمته ورعايته لشعبه، خاصةً أثناء فترة الاضطهادات الرومانية ضد المسيحيين في عهد الإمبراطور دقلديانوس.

دافع عن الإيمان المسيحي ضد البدع والهرطقات،وعمل على تنظيم قوانين الكنيسة وتثبيت الإيمان الأرثوذكسي.


 خلال اضطهاد الإمبراطور مكسيميانوس، ألقي القبض على البابا بطرس بسبب تمسّكه بالإيمان المسيحي ، رفض إنكار المسيح وواجه الموت بشجاعة وإيمان.

 

رحل وأطلق عليه لقب "خاتم الشهداء" لأنه كان آخر الشهداء في عصر الاضطهاد الروماني ،و دفن جسده في الإسكندرية، وتُعتبر كنيسته مكانًا مميزًا للصلاة والتبرك.

الإيمان الأرثوذكسي الارثوذكس الكنيسة القبطية لكتاب المقدس