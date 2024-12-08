ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة 5 سيارات بشارع رمسيس

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على مسجل خطر لسرقته 5 سيارات بشارع رمسيس .

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بشارع رمسيس ، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وإعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضاف بإرتكاب 4 وقائع سرقة سيارات "بذات الأسلوب" ومن بينهم السيارة محل الشكوى ، كما إعترف ببيعهم لعميل سيئ النية (مقيم بمحافظة الدقهلية) تم ضبطه والسيارات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم السيارات لماليكها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.