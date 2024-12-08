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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة 5 سيارات بشارع رمسيس

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على مسجل خطر لسرقته 5 سيارات بشارع رمسيس .

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بشارع رمسيس ، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وإعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضاف بإرتكاب 4 وقائع سرقة سيارات "بذات الأسلوب" ومن بينهم السيارة محل الشكوى ، كما إعترف ببيعهم لعميل سيئ  النية (مقيم بمحافظة الدقهلية) تم ضبطه والسيارات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتسليم السيارات لماليكها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مسجل خطر رمسيس مديرية أمن القاهرة النيابة العامة جرائم سرقة