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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وكالة الأنباء العراقية: معبر القائم مع سوريا مغلق والحدود مؤمنة

معبر القائم
معبر القائم
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أكد وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، أن معبر القائم مع سوريا مغلق بشكل كامل والحدود العراقية مؤمنة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل،قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري: "أواصل الاتصال يومياً مع وزير الداخلية السوري لمتابعة تطورات الأوضاع، ولم يطلب منا أي دعم عسكري".

وأضاف أن "الوضع في سوريا متأزم، ونحن نأخذ كافة الاحتياطات تحسباً للأسوأ، و نعمل بشكل مستمر على تعزيز تحصين الحدود، ولم نلاحظ أي تحركات للمجموعات المسلحة عبر الحدود إلى العراق، ونحن بصدد تنفيذ أكبر عملية لتعزيز حماية الحدود مع سوريا".

ودفع العراق بتعزيزات عسكرية من قوات الحشد الشعبي والجيش إلى الحدود السورية في ظل التصعيد الأخير في المنطقة. 


وظهرت لقطات لرتل من الآليات العسكرية وجنود يقومون بدوريات تفقدية على طول الحدود في محافظة الأنبار، بهدف تحديد النقاط التي قد يحاول الإرهابيون العبور منها من الجانب السوري.

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