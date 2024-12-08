عمرو دياب يشعل حفل بطولة جولف الرياض.. صور

أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ببطولة جولف الرياض في المملكة العربية السعودية.

وشهد موقع الحفل حضور جماهيري كبير قبل انطلاقه بساعات، واستقبل الجمهور عمرو بحفاوة وقاموا بترديد أغانيه قبل صعوده إلى المسرح.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وعلى مدار ساعتين قدم الهضبة باقة من أجمل أغانية منها: لو اتساب، بحبه، برج الحوت، أنت الحظ، وياه، ليلي نهاري، تملي معاك، وشكرا من هنا لبكرة، وغلاوتك، قدام مرايتها.

وعقب الحفل شارك المستشار تركي آل الشيخ عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من الحفل للحضور الجماهيري الكبير وعلق عليه قائلا:"سيظل عمرو دياب الرقم الأصعب في تاريخ الأغنية العربية .. جزء من جمهوره في حفلة الجولف اليوم بالرياض .. عمرو دياب ليس مجرد فنان عربي .. الهضبة تخطى هذه المرحلة منذ زمن بعيد ويصنف كفنان عالمي."

ويواصل عمرو دياب تصدره قائمة الفنانين الأعلى استماعا على منصة "أنغامي" للعام السابع على التوالي.

وأعلنت أنغامي قائمة الفنانين والأغاني الأعلى استماعا لعام ٢٠٢٤، وتصدر الهضبة قائمة الأغاني الأعلىاستماعا بأغنية "مكانك" وكذلك أعلى ألبوم استماعا خلال العام وهو ألبوم "مكانك".