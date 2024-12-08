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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط صاحب سيارة ملاكى وضع فاميه على السيارة دون تصريح في مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب سيارة ملاكى لقيامه بوضع فاميه على السيارة بدون تصريح بمدينة نصر .

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالتلاعب بلون وبأحد أرقام اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة ، وتثبيت زجاج ملون حاجب للرؤية حال سيره بمنطقة مدينة نصر.

وبالفحص تم تحديد السيارة  ومالكها وتبين عدم وجود تلاعب بلون أو أرقام اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة ، وتلاحظ وجود زجاج فاميه ملون بالسيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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