ضبط صاحب سيارة ملاكى وضع فاميه على السيارة دون تصريح في مدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب سيارة ملاكى لقيامه بوضع فاميه على السيارة بدون تصريح بمدينة نصر .

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالتلاعب بلون وبأحد أرقام اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة ، وتثبيت زجاج ملون حاجب للرؤية حال سيره بمنطقة مدينة نصر.

وبالفحص تم تحديد السيارة ومالكها وتبين عدم وجود تلاعب بلون أو أرقام اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة ، وتلاحظ وجود زجاج فاميه ملون بالسيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.