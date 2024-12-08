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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
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استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لعدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأحد/ باستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بحي "المشاعلة" جنوب غرب دير البلح وسط القطاع، كما استشهدت سيدة، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "الغفري" بالقرب من مسجد اليرموك بمدينة غزة، مشيرة إلى نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في منطقة "المواصي الساحلية" غرب مدينة رفح جنوب القطاع.
وأشارت "وفا" إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر، بعد استهداف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في الحي "النمساوي" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.. كما قصف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105 آلاف و976 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

استشهد قصف طائرات الاحتلال الحربية غزة