صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الأحد، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.71%، ليصل إلى مستوى 31,057.92 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.99%، وصولًا إلى مستوى 3,223.96 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.57%، وصولًا إلى 8,608.47 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.63%، ليصل إلى مستوى 11,820.02 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.69%، وصولًا إلى 6,882.53 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.65%، مسجلًا 13,646.24 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.75%، ليصل إلى مستوى 38,437.07 نقطة.