ننشر حصاد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال 2024

حققت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا العديد من الإنجازات خلال عام 2024، حيث واصلت تعزيز مكانتها في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مصر.

وأكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تلعب دورًا محوريًّا في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال شراكات مع الجامعات والمراكز البحثية ضمن تحالفات إقليمية، بالإضافة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية لتعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن الأكاديمية ستواصل تعزيز أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال التركيز على تحفيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي، وتقديم حلول بحثية مبتكرة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة؛ مما يسهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني، كما أشاد بالأنشطة العلمية والبحثية التي نفذتها الأكاديمية خلال عام 2024، مؤكدًا أن هذه الأنشطة كان لها دور كبير في تحقيق التقدم في مجالات متنوعة، حيث ساعدت في تلبية احتياجات الصناعة المحلية، وتطوير حلول تكنولوجية، تسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبها أكدت د.جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الأكاديمية حققت عددًا من الإنجازات في مختلف مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا خلال عام 2024، شملت تقديم العديد من المبادرات والمشروعات العلمية التي تهدف إلى تطوير القدرات البشرية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الحيوية، مثل: العلوم النووية، الذكاء الاصطناعي، والابتكار الأخضر، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

ومن بين هذه الإنجازات التي تحققت خلال عام 2024 قيام الأكاديمية بتمويل 538 مشروع تخرج لـ3000 طالب من 28 جامعة ضمن برنامج "مشروعي بدايتي"، كما دعمت 13 طالبًا من برنامج "جامعة الطفل" للسفر إلى المعهد المتحد للعلوم النووية في روسيا، وقدمت الأكاديمية دعمًا لـ977 من أوائل الخريجين عبر برنامج "علماء الجيل القادم"؛ مما أسفر عن تعيين 122 طالبًا، وحصول 197 طالبًا على الماجستير، والتحاق 10 طلاب بالبرنامج الرئاسي، مع إنتاج 200 بحث علمي منشور في مجلات دولية.

كما قدمت أكاديمية البحث العلمي منحًا لما بعد الدكتوراه لعدد 52 باحثًا مصريًا و4 أفارقة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، بما يعزز البحث العلمي والتبادل المعرفي مع الدول الإفريقية، وتم توقيع عقد نقل وتسويق تكنولوجي لمشروع المركبات منخفضة السرعة، مع تسليم العينة الأولى للأكاديمية، ومن المتوقع تسليم 10 سيارات تامة الصنع، إضافة إلى ذلك، أطلقت الأكاديمية مبادرة "تواصل" عبر منصة بنك الابتكار المصري لدعم نمو القطاع الصناعي المصري، وتقديم حلول للتحديات البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأطلقت الأكاديمية مبادرة "المعامل الوطنية" لإنشاء 6 معامل متخصصة بتكلفة 135 مليون جنيه، تشمل مجالات (النانو تكنولوجي، طب الأعشاب، صناعة الألبان، حفظ الأصول الوراثية للخيول، التخلص من النفايات الخطرة، والسيارات الكهربائية والروبوتات)، كما تم تمويل 133 مشروعًا مشتركًا مع دول، مثل: الصين، والهند، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، وغيرها، لدعم المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات.

كما تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "الابتكار والإبداع والملكية الفكرية للمعلمين والمربين" بالتعاون مع أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بمشاركة 31 معلمًا ومطورًا من مصر والدول العربية، كما أطلقت الأكاديمية مبادرة التحالفات العربية للبحث والتطوير، وتم تمويل 8 مشروعات، بمشاركة 18 دولة عربية و201 باحث ضمن 112 فريقًا بحثيًا، فضلاً عن إطلاق تحدي AgriTech4Egypt، على منصة CGIAR Accelerate for Impact Platform (A4IP) ، وذلك بالتعاون مع مراكز CGIAR، والتحالف الدولي للتنوع البيولوجي وCIAT، وICARDA، وIWMI، وIFPRI ، تحت رعاية التعليم العالي والبحث العلمي وبدعم من PRIMA وصندوق إفريقيا للتكيف مع تغير المناخ (CRAF)، ومؤسسة سينجينتا للزراعة المستدامة SFSA))، ومبادرات ووحدات المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستضافت الأكاديمية الندوة الدولية الثلاثين (ISINN-30) حول تفاعل النيوترونات مع النوى في شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2024، بمشاركة 75 باحثًا من مصر ودول أخرى، كما أعلنت الأكاديمية عن بدء قبول المقترحات البحثية ضمن المرحلة الثانية من الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الأراضي الصحراوية في المزرعة البحثية النموذجية بالمغرة، ودعمت الأكاديمية طلاب الماجستير والدكتوراه للمشاركة في المدرسة الصيفية التي تُنظم في معامل المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، بالإضافة إلى المشاركة في المشاريع البحثية في مجالات فيزياء الجسيمات النظرية، والتجريبية، والهندسة، والحوسبة التي تُنفذ داخل المنظمة.

وتم افتتاح أول حاضنة متخصصة في الأعمال التكنولوجية الرياضية بمركز شباب "مدينة نصر" بتمويل من الأكاديمية بلغ 5.5 ملايين جنيه، ودعمت الأكاديمية 43 حاضنة في مختلف أقاليم مصر، تغطي أكثر من 24 مجالًا، وبلغ عدد مكاتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا 56 مكتبًا في الجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى ذلك، وصل عدد نوادي ريادة الأعمال إلى 50 ناديًا، وأطلقت الأكاديمية برنامجًا لبناء القدرات في الملكية الفكرية للباحثات المصريات، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث سجلت 500 باحثة، وجرى اختيار 75 للمشاركة في ورشة عمل لتطوير مشروعاتهن البحثية وحمايتها.

كما استضافت أكاديمية البحث العلمي احتفالية "المرأة في مجال الرياضيات" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الرياضيات، حيث تم تكريم ثلاث باحثات متميزات، ونظمت الأكاديمية يومًا تعريفيًّا عن برنامج "جامعة الطفل" بالتعاون مع الشبكة الأوروبية، وأعلنت الأكاديمية عن فتح باب التقديم لبرنامج "جسور التنمية" لعام 2024، الذي يقدم منحًا تصل إلى 4 ملايين جنيه؛ لدعم المشروعات المحلية، بالتعاون مع الخبراء المصريين في الخارج، كما نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ورشة عمل حول استخدام برامج الملكية الفكرية لدعم خدمات البراءات؛ بهدف تعزيز التحول الرقمي في مكاتب الملكية الفكرية في مصر والعالم العربي، وشارك ممثلون من مصر وتونس والمغرب وعمان والأردن والسعودية، كما قامت الأكاديمية بتوقيع عقود احتضان لـ 6 شركات ناشئة في حاضنة رواق بأسيوط بجامعة الأزهر، لتضاف إلى 45 شركة سابقة، مع تحقيق قيمة سوقية تجاوزت الملايين.



وشاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في اجتماع قادة أكاديميات العلوم للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" في موسكو، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها مصر في هذا الاجتماع، كما شاركت الأكاديمية في الاجتماع السنوي لشبكات الدول العربية للبحوث والتعليم في الرباط، فضلاً عن تنظيم مسابقة الصور العلمية 2024، والتي فاز فيها 20 متسابقًا من أصل 125 مشاركًا بـ755 صورة علمية في ستة مجالات، حيث تم منح جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى، ودعمت أكاديمية البحث العلمي أعضاء فريق مسرح بانوراما برشا عبر إحدى الحاضنات المتخصصة في فن الأداء ضمن "مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال في مصر"، كما افتتحت بنك الجينات والأصول الوراثية للأحياء المائية المصرية بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار، ونظمت الأكاديمية أيضًا "ندوة التوعية باليوم العالمي للجوع" بالتعاون مع الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية، وأطلقت مبادرة لتعميق التصنيع المحلي في صناعة الأجهزة المنزلية، بالتعاون مع مجموعة العربي؛ بهدف مواجهة تحديات الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

شاركت الأكاديمية في ندوة "الابتكار لدول مبادرة الحزام والطريق" في الصين، والمؤتمر الطبي "اليوم العلمي للجينوم"، كما نظمت "أسبوع الابتكار الأخضر" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ودعمت فنيًا وماليًا المؤتمر الدولي للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية بالأكاديمية العسكرية المصرية، مع تخصيص جوائز مالية بقيمة 100 ألف جنيه لأفضل الأفكار، وأعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فوز 13 طالبًا بمنحة كاملة للسفر إلى المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، في مسابقة الفيزياء الرابعة ضمن برنامج "جامعة الطفل"، التي شارك فيها 250 طالبًا، كما أعلن مجلس الأكاديمية في دورته 181 عن فوز 61 عالمًا بجوائز الدولة لعام 2023، بما في ذلك جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية، وتم منح 10 جوائز للرواد والمرأة في التعليم العالي والبحث العلمي بإجمالي 640 ألف جنيه، و40 جائزة للهيئات والأفراد بمجموع 660 ألف جنيه، كما تم فتح باب التقدم لمشروعات التخرج في "برنامج مشروعي بدايتي" للعام 2024/2025، حيث تم دعم أكثر من 4800 مشروع بقيمة تتجاوز 165 مليون جنيه.



وتم إقامة الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة 43 فريقًا طلابيًا من 28 جامعة مصرية، حيث فازت جامعة حلوان بالمركز الأول، وجامعة عين شمس بالمركز الثاني، وجامعة دمياط بالمركز الثالث، بالإضافة إلى فوز الفريق المصري بالأولمبياد الإفريقي للرياضيات للعام الثاني على التوالي، بحصول 3 طلاب على ميداليات برونزية وفضيتين بدعم ورعاية الأكاديمية، وأُقيم نهائي مسابقة الدوري المصري لريادة الأعمال بمشاركة 61 فريقًا من الجامعات والمراكز البحثية، كما أعلنت الأكاديمية عن فوز 20 مشروعًا في الموسم الأول من مسابقة "التأليف والترجمة في الثقافة العلمية.

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع جمعية اتصال وشركة دلتا سكوير عن الفائزين في الدورة الثامنة من "تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" كما حققت الأكاديمية إنجازًا جديدًا في مجال الزراعة من خلال مشروع "تقييم وإكثار سلالات جديدة من اللوبيا والثوم"، الذي أسفر عن تسجيل صنفين من الثوم وثلاثة أصناف من اللوبيا، كما أطلقت الأكاديمية ووزارة الشباب والرياضة الدورة الثانية لحاضنة أعمال"MOYS" المتخصصة في التكنولوجيا الرياضية، لاحتضان 10 شركات ناشئة، بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه لكل شركة، كما ساهمت في دعم الفريق المصري الذي حقق نجاحًا متميزًا في أوليمبياد الرياضيات العربي الرابع 2024 بحصوله على أربع ميداليات (ذهبية، فضية، وبرونزيتين)، فضلا عن استضافة مصر للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات في 2025، وهي المرة الأولى في دولة عربية والثانية في إفريقيا، كما نظمت الأكاديمية المدرسة الشتوية الرابعة عشرة لشباب الباحثين في العلوم النووية في روسيا، بمشاركة 150 طالبًا مصريًا، وحصلت الأكاديمية على العضوية الكاملة في شبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC).

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعد بمثابة بيت خبرة وطني وذراعًا تنفيذيًا لرؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الأكاديمية نفذت العديد من المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير البنية العلمية والتكنولوجية في مصر، وتعزز التعاون الدولي في مجالات حيوية؛ مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الابتكار والبحث العلمي في مختلف التخصصات.



