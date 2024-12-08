وزير العمل يعلن استخراج شهادات مزاولة الحرفة للعاملين بمشروع الضبعة النووي

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن الانتهاء من استخراج شهادات مزاولة الحرفة وقياس مستوى المهارة لـ 7516 من العاملين المشاركين في مشروع الضبعة النووي بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بعد إجراء اختبارات لهم تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وفنيين من مركز تدريب الكيلو 7 التابع لمديرية عمل مرسى مطروح، وبالتعاون مع لجنتين من وزارة الصحة وهيئة التأمينات الاجتماعية، وبحضور خبراء روس.

وأوضح جبران أن الوزارة تَحمّلت التكاليف المالية لاستخراج هذه "الشهادات" من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، بالإضافة إلى "شركة المقاولات" التي يعملون فيها.

وأضاف الوزير أن الهدف من استخراج هذه "الشهادات" هو تمهيد الطريق لشمول العمال غير المؤمن عليهم بمظلة التأمين الصحي، وتسهيل عملية تعيينهم، حيث أصبحت هذه "الشهادات" من ضمن المستندات المطلوبة للتعيين أو العمل في أي موقع آخر.

وأشار الوزير إلى أنه تم ضم بعض من هؤلاء العمال إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، لتقديم الدعم لهم في إطار خطة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، بهدف حمايتهم وتأمينهم الصحيًا في كافة مواقع العمل على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.