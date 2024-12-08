كاتب صحفي: على الأطراف الدولية التحرك لتجنيب سوريا مزيدا من المعاناة

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إنّ مهمة الأطراف الدولية الفاعلة تجاه ما يحدث في سوريا الآن هي مهمة أساسية، إذ إن الجميع كان يطالب بتنحي بشار الأسد، بالتالي اختفى من المشهد بالفعل، موضحا أن الأطراف الدولية الآن في محل اختبار حقيقي، كما أن روسيا اختارت عدم التصعيد، وإيران بدأت تنسحب من المشهد السوري وفي الإقليم بالكامل بعد موقفها من حماس وحزب الله.

وأضاف «أبو الهول»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية الكفوري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الإرادة التركية محل اختبار الآن تجاه الأحداث الفارقة في سوريا، معلقا: «كنا نعلم جميعا أن تركيا لها دور كبير جدا في تحريك المعارضة المسلحة وتسليحها، كما أنها كانت تتحجج بأن نظام بشار الأسد يرفض أي حوار وعمل ديموقراطي وأي مشاركة سياسية».

وتابع: «الآن اختفى بشار الأسد وهناك رئيس وزراء سوري لديه استعداد للتعاون من أجل سوريا، لذا على الجميع أن يتحرك من أجل تجنيب السوريين المزيد من المعاناة».