جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تستضيف بطولة تنس الطاولة

تستعد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لإستضافة بطولة تنس الطاولة يومي 11 و12 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال الجامعة، في إطار سعي الجامعة لتقديم أنشطة رياضية متميزة تُسهم في تنمية القدرات البدنية والذهنية للطلاب.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تحرص على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة لإيمانها بأهمية الرياضة في بناء شخصية متوازنة وصحية، مشيرًا إلى أن بطولة تنس الطاولة تمثل فرصة مميزة لتعزيز قيم التنافس الشريف والعمل الجماعي بين الطلاب.

من جهته، أكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن هذه البطولة تهدف إلى دعم الطلاب في تنمية مهاراتهم الرياضية، إلى جانب غرس قيم الالتزام والانضباط، مشددًا على أهمية الأنشطة الرياضية في تحقيق التوازن بين الدراسة والأنشطة اللامنهجية.

البطولة تُقام تحت إشراف الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، وتأتي كجزء من خطة الجامعة لتعزيز النشاطات الرياضية التي تسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الطلاب.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن بطولة تنس الطاولة تُنظم تلبيةً لرغبة الطلاب الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في الأنشطة الرياضية، مؤكداً أن الجامعة تسعى دائماً لتوفير بيئة مشجعة على الإبداع والتطوير في مختلف المجالات.

تشرف إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على تنظيم البطولة، بإشراف الأستاذ ممدوح عثمان والأستاذة مروة عدلي، مسئولي الأنشطة الطلابية.

البطولة ستشهد منافسات حماسية بين الطلاب في أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث تهدف إلى تعزيز المهارات الرياضية لديهم ودعم روح الفريق والتعاون، مما يُبرز التزام الجامعة بتقديم بيئة متكاملة تدعم جميع جوانب الحياة الجامعية.