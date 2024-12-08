جيش الاحتلال يستدعي وحدات المظليين والكوماندوز إلى الحدود السورية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه تم استدعاء الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى المناطق السورية المحتلة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ونقلت تقارير عبرية أن جيش الاحتلال دخل المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وذلك بعد سقوط نظام الأسد، في ظل المخاوف من احتمال قيام الفصائل السورية المسلحة بمهاجمة المستوطنات في منطقة هضبة الجولان المحتلة.

كما أشارت التقارير إلى أن قوات كبيرة من المشاة والدبابات تمركزت داخل المنطقة منزوعة السلاح بهدف منع الفصائل المسلحة من التوغل فيها.

وفي ذات السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال وجه تحذيرات للفصائل السورية المسلحة من محاولة عبور المنطقة العازلة.

من جانبها، رفعت قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال مستوى التأهب وأعلنت عن تفعيل خطط الطوارئ لتعزيز الدفاعات في الجولان المحتل.