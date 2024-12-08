جامعة قناة السويس تنظم سلسلة ندوات توعوية حول مناهضة العنف ضد المرأة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق المرأة، سلسلة ندوات توعوية تناولت قضايا هامة تمس حياة المرأة والأسرة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وتعليقاً على عقد الندوات، أكد الدكتور ناصر مندور، أهمية هذه المبادرات التوعوية في رفع وعي المجتمع بمشكلات المرأة، مشيرا إلى دور الجامعة في تقديم الدعم العلمي والمجتمعي لتعزيز مكانة المرأة وحمايتها من العنف بمختلف أشكاله.

أشرفت على الفعالية الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى أهمية التعاون بين الجامعة والمجتمع لتحقيق أهداف حملة مناهضة العنف، وتعزيز الوعي بأهمية تمكين المرأة وحمايتها.

الندوة الأولى: الضغوط الحياتية وتأثيرها على حياة المرأة والأسرة

عُقدت الندوة الأولى تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وحاضرت فيها الدكتورة اعتدال عباس، أستاذ علم النفس ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة. تناولت المحاضرة معنى الضغوط النفسية، أسبابها، أنواعها، تأثيرها على المرأة والأسرة، وطرق التخلص منها.

استضافت قاعة الإعلام بمحافظة الإسماعيلية الندوات الثلاث.

أما الندوة الثانية، حاضر بها فضيلة الشيخ محمد السيد محمد، مدير إدارة أوقاف الإسماعيلية.

وتناولت الندوة مفهوم القوامة في الإسلام، تكريم الدين للمرأة، حقوقها، دور الرجل في قيادة الأسرة، وكيفية مواجهة الضغوط النفسية الحياتية.

اختُتمت الفعاليات بندوة توعوية حول المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، قدمها الدكتور أحمد طلعت، مدير التشغيل بمركز التبرع بالبلازما، والدكتور محمد حسن، مدير المركز. تضمنت الندوة شرحًا لأهمية المشروع، خطوات التبرع بالبلازما، فوائد التبرع، وأثره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

نُظمت هذه الفعاليات تحت إشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

تأتي الندوات في إطار أهمية جامعة قناة السويس بتعزيز التواصل المجتمعي من خلال مثل هذه الأنشطة التوعوية التي تخدم أهداف الجامعة في تنمية الوعي وبناء مجتمع أفضل.