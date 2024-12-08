العراق تؤقف رحلاتها الجوية بين بغداد وبيروت بسبب الأوضاع في سوريا

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم /الأحد/، إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت، بما في ذلك الرحلات المجانية المخصصة لنقل ضيوف العراق من اللبنانيين الراغبين بالعودة طوعًا إلى بلدهم.



وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم - أنه "حرصًا على سلامة المسافرين للرحلات المجدولة إلى لبنان وامتثالًا لمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية، تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عن إيقاف مؤقت للرحلات الجوية بين بغداد وبيروت".

وذكرت أن هذا القرار يأتي بسبب التطورات الأمنية الراهنة في الأجواء السورية التي تُعد الممر الجوي الرئيس لهذه الرحلات، مع الاستمرار في مراقبة المستجدات والتنسيق مع الجهات المختصة لتقييم الوضع بشكل دوري.

وأكدت الوزراة أن الأولوية هي سلامة الجميع؛ وستتم متابعة الأوضاع عن كثب وإعادة تشغيل الخط عند استقرار الأوضاع الأمنية.