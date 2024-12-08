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الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1066 شاحنة و 145 سيارة.

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 620 شاحنة و 120 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 446 شاحنة و 25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس. فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، دليلة والحرية  وغادرت السفينة Alcudia Express . كما تم تداول 3000 طن بضائع و 280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفرللسفينتين  آور وآيلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1745راكب بموانيها.

السفينة إكسبريس المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة