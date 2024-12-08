رئيس الحكومة السورية: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن رئيس الحكومة السورية، اليوم الاحد، أنه سيكون اليوم في مجلس الوزراء ومستعد لتقديم جميع الملفات المطلوبة.

أكد رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي (التابع لنظام بشار الأسد)، أن حكومته مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب السوري.

وأوضح في بيان له أنه سيكون في مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد، ومستعد لتسليم المهام وتنفيذ أي إجراءات ضرورية.

وأشار الجلالي إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مؤكداً أن حكومته مستعدة للتعاون مع أي حكومة يتم اختيارها من قبل السوريين.

وأضاف، أنه ليس حريصًا على المناصب أو المكاسب الشخصية، وأنه مستعد لنقل جميع الملفات إلى القيادة التي يختارها الشعب السوري.

كما شدد على أن سوريا هي "للسوريين جميعًا" وأكد أنه يضع مصلحة البلاد فوق أي اعتبار. في ختام تصريحاته، دعا إلى التعاون مع المعارضين من أجل مصلحة الوطن.